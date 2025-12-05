Kreis Esslingen: 8 Einbrüche in zwei Tagen im Kreis – Erneut Einbruch in Leinfelden-Echterdingen

1 In den meisten Fällen gelangten die Einbrecher gewaltsam über aufgebrochene Türen oder Fenster in die Gebäude. Foto: imago/Jochen Tack

Am Mittwoch gab es in Leinfelden-Echterdingen drei Einbrüche, am Donnerstag noch einen. Am selben Tag brachen auch Diebe in Notzingen in ein Wohnhaus ein.











Erneut ist am Donnerstag in eine Wohnung in Leinfelden-Echterdingen eingebrochen worden. Tags zuvor hatte es laut Polizei bereits drei Einbrüche im Stadtteil Stetten gegeben. Laut der Pressestelle des Polizeipräsidiums Reutlingen ist ein Unbekannter am Donnerstagabend zwischen 17.35 und 19.45 Uhr in der Kleiststraße in eine Wohnung eingedrungen. Dazu habe er eine Türe aufgebrochen. In der Wohnung habe der Unbekannte auf der Suche nach möglichem Diebesgut die Einrichtung durchwühlt und Bargeld erbeutet. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt nun mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei.

Auch in Notzingen waren Einbrecher unterwegs

In Notzingen verschaffte sich ein Einbrecher zwischen 8.30 Uhr und kurz vor 23 Uhr über ein aufgebrochenes Fenster Zutritt zu einem Wohnhaus in der Talstraße. Auch hier ist laut Polizei die Wohnung durchwühlt worden. Über das konkrete Diebesgut liegen der Polizei noch keine Erkenntnisse vor. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sechs Einbrüche im Kreis Esslingen am Mittwoch

Am Mittwoch hatten sich im Kreis Esslingen insgesamt sechs Einbrüche ereignet: Im Leinfelden-Echterdinger Stadtteil Stetten waren es allein drei in der Kasparswaldstraße und dem nahe gelegenen Greutweg. In diesen Fällen vermutet die Polizei dieselben Täter. In Köngen erbeuteten Diebe Bargeld aus einem Wohnhaus. In Nürtingen gelangten Einbrecher über eine aufgehebelte Balkontür in ein Mehrfamilienhaus am Enzenhardtplatz. In eine Wohnung im Aichwalder Goetheweg sind die Einbrecher indessen wohl ohne Erfolg eingestiegen. Laut Polizei haben sie dort keine Wertgegenstände gefunden.