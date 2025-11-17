Kreis Esslingen: 51-Jähriger beleidigt und bedroht Anwohner – Polizei nimmt ihn in Gewahrsam

1 Die Polizei hat den 51-Jährigen in Gewahrsam genommen (Symbolbild). Foto: Silas Stein/dpa

Ein 51-Jähriger bedroht am frühen Montagmorgen Anwohner in Dettingen/Teck (Kreis Esslingen). Die Beamten nehmen den Mann in Gewahrsam.











Ein 51-Jähriger musste am frühen Montagmorgen im Amselweg in Dettingen/Teck (Kreis Esslingen) in Gewahrsam genommen werden. Wie die Polizei mitteilt, hatten mehrere Personen nach Mitternacht die Polizei verständigt, da der Mann bereits ab den Abendstunden immer wieder lautstark und aggressiv auf der Straße herumgeschrien hatte. Dabei soll er auch Anwohner beleidigt und bedroht haben.

Da sich der Mann auch nach dem Eintreffen der Beamten nicht beruhigte, musste dieser in Gewahrsam genommen werden, so die Polizei. Der 51-Jährige, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, beleidigte auch die Polizeibeamten. Der Mann wurde anschließend in einer Fachklinik untergebracht.