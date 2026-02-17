Kreis Esslingen: 31-jähriger Autofahrer auf Drogen und ohne Führerschein unterwegs

1 Die Kirchheimer Polizei stoppt einen Fahrer, der unter Drogeneinfluss steht. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Bei einer Verkehrskontrolle in Wernau stoppt die Polizei einen 31-Jährigen ohne Führerschein. Ein Drogentest fällt positiv aus.











Am Montagabend ist ein mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer von der Kirchheimer Polizei in Wernau aus dem Verkehr gezogen worden. Wie die Polizei mitteilt, hielten Beamte gegen 20.15 Uhr einen Fiat an einer Kontrollstelle in der Brühlstraße an.

Bei der Überprüfung des 31-jährigen Fahrers stellte sich nach Angaben der Polizei heraus, dass er keinen Führerschein hat. Zudem erhärtete sich demnach der Verdacht, dass der Mann unter Drogeneinfluss stehen könnte.

Drogentest fällt positiv aus

Nachdem ein freiwillig durchgeführter Urintest positiv verlaufen war, musste der 31-Jährige Blut abgeben. Da im Auto noch der 18 Jahre alte Besitzer saß, wurde gegen ihn ein Verfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.