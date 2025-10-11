Kreis Esslingen: 300.000 Euro Schaden bei Scheunenbrand in Weilheim

1 Die Feuerwehr war im Großeinsatz. Foto: SDMG / Woelfl

In Weilheim an der Teck (Kreis Esslingen) musste die Feuerwehr zu einem Scheunenbrand ausrücken. Die Flammen bedrohten auch ein Wohnhaus.











Der Brand einer Scheune hat in Weilheim an der Teck (Landkreis Esslingen) für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt.

Wie die Polizei mitteilt, wählten gegen 3.10 Uhr mehrere Anwohner den Notruf und teilten der Integrierten Leitstelle den Brand einer Scheune mit angrenzendem Wohngebäude mit. Beim Eintreffen der Rettungskräfte konnten Flammen im Bereich des Dachstuhls der Scheune festgestellt werden.

Zwischenzeitlich Wohnhaus gefährdet

Alle Bewohner konnten das Wohnhaus laut Angaben der Polizei selbstständig und unverletzt verlassen. Gegen 4.30 Uhr konnte die Feuerwehr, die mit zwölf Fahrzeugen und 80 Einsatzkräften vor Ort war, den Brand schließlich löschen.

Verletzt wurde niemand, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Bewohner eines angrenzenden Hauses konnten sich demnach rechtzeitig aus dem Gebäude retten.

Tatsächlich auf das Wohnhaus übergegriffen haben die Flammen laut dem Sprecher letztlich aber nicht. Wo und weshalb das Feuer in der Nacht ausgebrochen war, sei noch unklar. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 300.000 Euro.