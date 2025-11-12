Kreis Esslingen: 19-Jährige in Regionalzug sexuell belästigt

1 Am Bahnhof in Reichenbach nahmen Einsatzkräfte der Landespolizei einen Mann vorläufig fest. Er steht im Verdacht, eine 19-Jährige sexuell belästigt zu haben. (Symbolbild) Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Eine 19-jährige Reisende ist am Dienstagabend am Bahnhof Plochingen sowie in einem Zug in Richtung Ulm sexuell belästigt worden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll ein 39-jähriger Mann gegen 21.30 Uhr am Bahnsteig auf die 19-Jährige zugegangen sein. Dabei soll der Mann ihr mit den Händen ins Gesicht gegriffen und versucht haben, sie im Intimbereich zu berühren. Die junge Frau konnte dies verhindern. Nachdem sie in den Zug eingestiegen war, ließ der Mann offenbar noch immer nicht von ihr ab und versuchte sie erneut unsittlich zu berühren. Auch diesen Übergriff konnte die 19-Jährige abwehren und informierte daraufhin die Polizei.

Am Bahnhof in Reichenbach nahmen Einsatzkräfte der Landespolizei den 39-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann aufgrund seines Gesundheitszustandes in eine Klinik eingeliefert. Die zuständige Bundespolizeiinspektion Stuttgart hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung eingeleitet.