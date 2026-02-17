Kreis Esslingen: 16-Jährige am Bahnhof in Wendlingen sexuell belästigt – Zeugen gesucht

1 Der Vorfall ereignete sich am Wendlinger Bahnhof. (Archivbild) Foto: Ines Rudel

Ein Unbekannter belästigt am Montag eine Minderjährige am Wendlinger Bahnhof. Die Polizei sucht Zeugen.











Am Montag ist in Wendlingen (Kreis Esslingen) eine Minderjährige sexuell belästigt worden. Wie die Polizei mitteilt, hielt sich die 16-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge gegen 15.25 Uhr am Bahnhof in Wendlingen auf.

Dort soll ein bislang unbekannter Tatverdächtiger die Jugendliche festgehalten und sie am Po berührt haben. Der Unbekannte soll die junge Frau ebenfalls gegen ihren Willen geküsst haben.

Zeugen gesucht

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung sowie Nötigung. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/55049-1020 bei der Polizei zu melden.