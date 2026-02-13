Kreis Böblingen: In Wohnhaus eingebrochen – Polizei fahndet mit Hubschrauber nach Tätern

1 Die Polizei fahndete mit einem Hubschrauber nach den Tätern (Symbolbild). Foto: IMAGO/anke waelischmiller

Unbekannte brechen in ein Wohnhaus in Rutesheim ein – und werden von einer Bewohnerin entdeckt. Die Polizei fahndet nach den Tätern mit einem Hubschrauber.











Unbekannte Täter sind am Donnerstagabend gegen 19 Uhr noch in ein Wohnhaus in Rutesheim (Kreis Böblingen) eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Unbekannten eine Terrassentür auf und durchsuchten anschließend das Erd- und das Obergeschoss des Hauses. Eine nachhause zurückkehrende Bewohnerin konnte noch zwei dunkel gekleidete Täter im Haus beobachten und alarmierte die Polizei.

Diese umstellte hierauf das Gebäude und fahndete nach den Tätern, dabei war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Tatverdächtige konnten laut der Mitteilung der Polizei jedoch nicht mehr festgestellt werden. Mutmaßlich erbeuteten die Einbrecher Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest, so die Polizei.

Die Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0800 110225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.blw.de zu melden.