Kreis-Athlet in den USA: Luca Madeo läuft Bestzeit über 5000 Meter

1 Luca Madeo, hier beim Freilufttraining. Foto: /oh

Der Nellinger ist in Florida schnell unterwegs.











USA-Student Luca Madeo von der LG Filder hat bei den NAIA Indoor-Meisterschaften in Florida die 5000 Meter in neuer persönlicher Bestzeit von 14:06,19 Minuten (bisher 14:15,06) gewonnen. Schneller im Kreis war bisher nur Kim Bauermeister (LG Filder), der im Jahr 1997 in Rehlingen 13:47,38 Minuten auf die Bahn zauberte. Die Zeit von Madeo bedeutet aber Hallen-Kreisrekord. Der 21-jährige Nellinger lief von Beginn an vorne weg und hatte am Ende noch die nötigen Körner, um die letzten 200 Meter unter 28 Sekunden zu laufen.

Madeo, der „Exercise and Sport Science“ studiert und von Rudi Persch (Nürtigen) trainiert wird, wird voraussichtlich seinen Bachelor-Abschluss im Mai 2027 machen. Bis dahin wird Madeo jeweils für etwa ein viertel Jahr in Deutschland sein. Das Training ist in Grundzügen mit Persch abgestimmt, sodass es in den USA und in Deutschland identisch abläuft. Die NAIA (National Association of Intercollegiate Athletics) ist ein amerikanischer Sportverband für Hochschulsport, in dem mehrere Colleges vereint sind.