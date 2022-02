1 Manche Patienten befürchten bei angeschwollenen Lymphknoten einen Rückfall. Foto: //Andriy Popov

Die Onkologin Marie von Lilienfeld-Toal vom Uniklinikum Jena erklärt, warum Krebspatienten zur Risikogruppe in der Corona-Pandemie zählen und was angeschwollene Lymphknoten nach einer Impfung wirklich bedeuten.















Link kopiert

Jena - Rund 500 000 Menschen in Deutschland erkranken jährlich an Krebs. Sie sind durch die Impfstoffe möglicherweise nicht so geschützt wie andere Menschen. Was muss man dazu wissen?