Kreatives Projekt Plochingen: Bilderbuch zum VfB Stuttgart – „Das war ein bisschen wie Phantombildzeichnen“

Natürlich kann ein echter Fußballfan seinen Herzensverein sowieso von A bis Z durchbuchstabieren. Aber der VfB Stuttgart bietet dafür jetzt eine besonders charmante Variante an: „Das VfB ABC“ ist ein kleines Pappbilderbuch, mit dem unterschiedliche Fan-Generationen, vom Opa bis zum Enkel, ins Gespräch kommen. Der Plochinger Tobias Hahn ist einer der beiden Autoren.

Tobias Hahn ist Grafik-Designer und hat längere Zeit in Hamburg gelebt und gearbeitet. Mit seinem dortigen Projektpartner und Freund Ayke Yeşiltaҁ verbindet ihn unter anderem die Liebe zum gleichen Fußballverein. „Wir sind beide von klein auf VfB-Fans – er auch, obwohl er in Hamburg aufgewachsen ist“, sagt Hahn. Sein Freund sei sogar „noch fußballverrückter“ und selbst aktiver Spieler. Und wie es der Zufall wollte, haben beide Männer zudem ungefähr um die gleiche Zeit, vor rund vier Jahren, verstärkt mit Bilderbüchern zu tun bekommen: Sie sind beide Väter geworden. So entstand irgendwann die Idee, aus den Zutaten Vaterschaft, Fußball-Leidenschaft und beruflichen Fertigkeiten etwas zu zaubern: ein kindgerecht aufbereitetes Pappbüchlein. Denn natürlich bleibt dem Nachwuchs nicht verborgen, wenn Papa für einen Fußballclub brennt, und Bilderbücher sind ein interessantes Medium.

„Das war ein bisschen wie Phantombildzeichnen“ – Kreatives VfB-ABC begeistert

Folglich klopfte das schwäbisch-norddeutsche Duo beim VfB an, wo man die Idee spannend fand. Zumal es etwas in dieser Art, mit „harten Fakten“, noch nicht gab. Für die Altersgruppe der Kleinsten findet man bislang nur Produkte mit dem Maskottchen Fritzle. Das ABC-Buch listet dagegen von A wie Allgöwer bis Z wie Zvonimir für jeden Buchstaben einen Spieler auf. Nur bei einzelnen Buchstaben haben die Autoren eine Ausnahme gemacht und sich beispielsweise bei K für „Kurve“ entschieden, um ein detailreiches Wimmelbild mit vielen Fans unterzubringen.

Beeindruckend ist, wie die von Tobias Hahn schematisch vereinfachten Spieler- und Trainerköpfe klar die typischen Charakteristika zeigen und eigentlich nicht zu verwechseln sind. Da sind einige echte Entdeckungen dabei, ob Cacau, Magath oder Kuranyi. „Das war ein bisschen wie Phantombildzeichnen“, sagt Tobias Hahn, der viel Spaß an dieser Arbeit hatte und sich freute, wenn aus den Grundelementen irgendwann die gewünschten Gesichter aufschienen.

Mit dem VfB-Maskottchen Fritzle kümmert sich der Fußballverein auch viel um Kinder. Jetzt gibt es aber noch ein weiteres Angebot. Foto: dpa

Bei alledem haben die Autoren Unterstützung vom VfB bekommen, der ein umfangreiches Archiv mit den verschiedensten Listen führt. Am Ende des quadratischen Büchleins mit dem roten Brustring ist eine Übersicht mit einer kleinen Statistik für alle Genannten zu finden. Das Papp-Buch funktioniere am besten, „wenn es unterschiedliche Generationen miteinander anschauen“, haben die Autoren beim Praxistest festgestellt – und genau das ist auch die Intention dahinter.

Von Seiten des VfB wurde das Werk immer wieder gegengelesen, es kann aus Lizenzgründen – unter anderem ist ja das Vereinswappen abgebildet – ausschließlich über den Fan-Shop des VfB Stuttgart, vor Ort oder online, gekauft werden.