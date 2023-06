7 Im Deko- und Geschenkhäusle von Jasmin Pfisterer gibt es unter anderem Leseknochen – das sind bequeme Nackenstützen für die Lektüre auf der Couch. Foto: Jürgen Bach

Jasmin Pfisterer aus Remseck (Kreis Ludwigsburg) bastelt und näht für ihr Leben gern. Ihre Kreationen verkauft sie an sieben Tagen die Woche in der Hofeinfahrt. Das hat geschenketechnisch schon so manchem den Hintern gerettet.















Das mit der Deko ist ja so eine Sache. Manche mögen’s, manche mögen’s nicht. Jasmin Pfisterer aus Aldingen mag’s – und ihr Deko- und Geschenkhäusle auf dem Hof ihres Hauses in der Memelstraße 9 lässt die Herzen von Liebhabern schöner Dinge höher schlagen. Das Besondere an Jasmin Pfisterers Angebot: Das Häusle ist sieben Tage die Woche geöffnet. Jeweils von 9 bis 20 Uhr kann man sich etwas Hübsches aussuchen, den Preis dafür ins Kässle werfen oder per PayPal bezahlen und fertig.