1 Zufriedene Gesichter bei den Teilnehmern des Krautstarts: Die Krautköpfe sehen aus wie gemalt. Foto: Torsten Schöll

Mit dem traditionellen Krautstart wurde in Leinfelden-Echterdingen die Erntesaison eröffnet. Trotz der anfänglich schwierigen Wetterlage im Sommer fallen die Köpfe in diesem Jahr groß aus.











Da staunen einige bereits vom Traktor-Anhänger herunter nicht schlecht. „Die sind richtig groß in diesem Jahr“, ruft jemand in die Runde, als der Trecker von Landwirt Frank Stäbler samt Anhänger am Spitzkrautfeld entlangfährt. Insgesamt neun Vertreter der Vereinsringe, Dorfgemeinschaftsvereine und Gewerbeverbände von Leinfelden-Echterdingen haben sich am Donnerstagvormittag auf einem Spitzkrautfeld von Bauer Stäbler in Musberg zusammengefunden, um beim traditionellen Krautstart mit Schürze und Messer selbst Hand an die ersten Krautköpfe zu legen.