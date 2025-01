Krautsamenbeizung in Filderstadt: Wichtiger Schritt zur erfolgreichen Filderkrauternte

Medizinischer Notfall am Steuer Hoher Schaden bei Unfall in Esslingen – Passant kommt Fahrerin zur Hilfe

In Esslingen hat am Freitag eine Autofahrerin wegen eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über ihr fahrendes Auto verloren. Sie fuhr schließlich gegen eine Straßenlaterne und musste in eine Klinik gebracht werden.