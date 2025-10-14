Krautfest Leinfelden-Echterdingen: Was ist neu beim Krautfest 2025?

1 Geschmückte Krautköpfe dürfen beim Krautfest nicht fehlen – hier ein Archivbild aus dem Jahr 2022. Foto: Günter E. Bergmann

Nur noch wenige Tage, dann ist Krautfest. Was ist in diesem Jahr neu, und welche besonderen Aktionen gibt es?











Der Countdown läuft: es sind nur noch wenige Tage bis zum 47. Krautfest vom 17. bis 19. Oktober 2025. Das Programm ist wie erwartet umfassend und ausführlich – aber was gibt es Neues in diesem Jahr?

Da wäre zum einen das Vereinsdörfle auf dem Park-and-Ride-Parkplatz in Leinfelden bei der S-Bahn. In früheren Jahren hatte dort ein großes Zelt gestanden, seitdem das nicht mehr bewirtschaftet wurde, „war abends dort beim Krautfest tote Hose“, so beschreibt es Corinna Reschka aus dem Vorstand des Vereinsrings Leinfelden. „Wir hatten aber keinen Verein, der ein Zelt dieser Größe nochmal bewirtschaften könnte – also haben wir uns etwas anderes überlegt.“

Verschiedene Vereine bewirtschaften also mit ihren Ständen den Bereich, es gibt einen gemeinsamen Sitzbereich. „So können alle voneinander profitieren“, sagt Reschka. Am Samstag und Sonntag sind unter anderen die Rockfreunde, die Fußballabteilung des TSV Leinfelden, die Eritreische Gemeinde, der Förderverein der Liebenzeller Gemeinschaft und die Freie Aktive Schule auf den Fildern am Start und bieten Leckeres an ihren Ständen an.

Krautfest: Ein Lied für Leinfelden-Echterdingen

Auch für die Ohren gibt es etwas Neues: Irina Kunzi und Nicole Karrer, besser bekannt als schwäbisches Kabarettduo „Kunzle und Karrle“, präsentieren ein Lied über Leinfelden-Echterdingen. „Die Idee habe ich schon lange mit mir herumgetragen“, erzählt Irina Kunzi, „von anderen Städten gibt es ja bereits Lieder, nur von L.-E. noch nicht.“ Die Melodie entwickelte die Band „Cutting Edge“, ebenfalls eine lokale Größe aus L.-E., den Text dichteten Irina Kunzi und Nicole Karrer gemeinsam. Die Premiere hatte der Leinfelden-Echterdingen-Song im Sommer beim Stadtjubiläumsfest, und nun gibt es ihn auch beim Krautfest zu hören.

Am Samstag sind „Kunzle und Karrle“ um 15 Uhr an der Zehntscheuer in Echterdingen: Sie moderieren das Krautabschmecken, bei dem unter anderen Oberbürgermeister Otto Ruppaner mitmacht, und geben dabei ihren Song zum Besten. Erneut hören kann man das Lied am Sonntag gegen 14.45 Uhr, an der Krautfestbühne am Neuen Markt in Leinfelden: Vor der Modenschau von Kosmetik Mode Müller sind „Kunzle und Karrle“ nochmal dran.

Krautfest: Ein ganz besonderer Oldtimer fährt bei den Spitzkraut Classics mit

Die Spitzkraut Classics sind, wie Insider wissen, die große Oldtimer-Schau beim Krautfest und finden dieses Jahr zum 20. Mal statt. Organisator ist der Bartclub „Belle Moustache“ aus Leinfelden-Echterdingen unter der Ägide von Clubpräsident Jürgen Burkhardt. Dabei werden rund 250 Oldtimer, Traktoren und Motorräder im Korso durch Leinfelden rollen. Mit dabei ist auch ein ganz besonderes Fahrzeug, nämlich der erste Lastwagen der Welt. Der ist kürzlich in Nürtingen aufwändig restauriert und fahrtüchtig gemacht worden, und steht jetzt am Stammsitz der Daimler Truck AG in Leinfelden im Foyer. Seine Jungfernfahrt wird der LKW am Sonntag bei den Spitzkraut Classics absolvieren, los geht es gegen 11.45 Uhr. Die anderen Fahrzeuge folgen gegen 12 Uhr. Alle Fahrzeuge – auch der erste Lastwagen der Welt – sind nach dem Korso entlang der Bahnhof- und Musberger Straße zu besichtigen.