Krautfest Leinfelden-Echterdingen: Straßensperrungen – Wie komme ich am besten zum Krautfest?

1 Beim Krautfest sind Menschenmassen unterwegs – das Auto bleibt besser zuhause. Foto: Günter E. Bergmann - Photography

Anreise, Verkehr, Straßensperrungen: Alles Wichtige dazu, wie Sie zum Krautfest in Leinfelden-Echterdingen kommen, finden Sie hier.











Am kommenden Wochenende wird das 47. Krautfest wieder Tausende von Besuchern nach Leinfelden-Echterdingen ziehen – aber wie kommt man dort eigentlich am besten hin?

Sowohl Leinfelden wie auch Echterdingen verfügen über einen S-Bahn-Halt, und steigt man dort aus, ist man mittendrin im Geschehen. Die Linie S2 hält hier. Auch die Straßenbahn bringt einen zum Krautfest, beispielsweise die U5, die am Neuen Markt in Leinfelden hält, oder die U6, die an der Stadionstraße in Echterdingen Halt macht.

Beim Krautfest in LE fahren Shuttlebusse hin und her

Und wer noch am Überlegen ist, wie er von Leinfelden nach Echterdingen und von Oberaichen nach Musberg kommt: Auch in diesem Jahr fahren die Krautfest-Shuttlebusse wieder. Die sind leicht am Spitzkraut-Symbol auf der Anzeigentafel zu erkennen, und sie sind am Samstag von 13.30 Uhr bis Mitternacht unterwegs, sowie am Sonntag von 11 bis 18.30 Uhr. Drei Linien werden bedient: Die Linie I fährt von Leinfelden nach Echterdingen und zurück. Linie II fährt von Leinfelden nach Unteraichen, Oberaichen und Musberg und wieder nach Leinfelden. Linie III deckt die Strecke von Echterdingen nach Stetten und zurück ab. Die Mitfahrt in allen Shuttlebussen ist kostenlos. Wichtig dabei: Am Freitagabend fahren die Shuttlebusse nicht. Hier sind die regulären Linienbusse sowie die Stadtbahn und S-Bahn gute Alternativen.

Initiiert wurden die Shuttlebusse im Jahr 2011 vom Bund der Selbstständigen (BDS) Leinfelden-Echterdingen, heute fahren sie unter städtischer Ägide.

Für diejenigen, die mit dem Fahrrad kommen wollen: Stellplätze gibt es an den Bahnhöfen und an der Stadionstraße. Außerdem bietet der Allgemein Deutsche Fahrradclub (ADFC) ein Fahrradtaxi an: Samstag und Sonntag ist ein ADFC-Shuttle mit zwei sogenannten „Conference Bikes“ mit jeweils sechs Sitzen von Leinfelden, Markomannenstraße, zur Lamm-Kreuzung nach Echterdingen unterwegs.

Krautfest: Viele Straßensperrungen und Umleitungen im Festbereich

Mit dem Auto anzureisen, empfiehlt sich beim Krautfest nicht: Zum einen sind Parkplätze ein rares Gut, und zum anderen gibt es einige Straßensperrungen und Verkehrsbeschränkungen, die beim Krautfest gelten: In Leinfelden ist von Samstag früh bis Sonntag Abend der Bereich rund um den Neuen Markt, Echterdinger Straße, Musberger Straße, Bahnhofstraße gesperrt, sowie der Park-and-Ride-Parkplatz an der S-Bahn. In Echterdingen gelten bereits Sperrungen ab Freitagmittag an der Bernhäuser Straße, sowie ab Samstagfrüh weitere Straßensperrungen, etwa die Vollsperrung der Hauptstraße. Die Gartenstraße wird am Sonntag vollgesperrt. Weitere Bereiche sind betroffen, Sperrungen und Halteverbote sind ausgeschildert, die Busse werden umgeleitet und Haltestellen verlegt. Wer innerhalb des Festbereichs wohnt, kann aus Gründen der Sicherheit während des Krautfests nicht mit seinem Auto einfahren. Laut Stadt Leinfelden-Echterdingen werden die abgesperrten Bereiche auch durch Polizeibeamte kontrolliert.

Beim Bobbycar-Rennen am Stand des Tageselternvereins gibt es hoffentlich keine Straßensperrungen. Foto: Archiv Günter E. Bergmann - Photography

Man greife auf das bewährte Sicherheitskonzept des vergangenen Jahres zurück, heißt es aus dem Stadtmarketing: „Wie in jedem Jahr haben wir, wo erforderlich, nachjustiert und optimiert.“ Eine gesonderte Waffenverbotszone sei aber nicht mehr notwendig: „Seit der am 31. Oktober 2024 in Kraft getretenen Änderung des Waffengesetzes ist es Besucherinnen und Besuchern von öffentlichen Veranstaltungen, wie beispielsweise Märkte, Volksfeste und Sportveranstaltungen, verboten, Messer bei sich zu führen. Somit müssen wir für das Krautfest 2025 hier keine gesonderte Waffenverbotszone verfügen.“ Zusätzliche Betonabsperrungen gibt es seit dem vergangenen Jahr, außerdem kontrolliert ein Ordnungsdienst.

Anmerkung der Redaktion: Im vorhergegangenen Artikel zu den wichtigsten Programmpunkten beim Krautfest hatten wir angegeben, dass das Krautabschmecken am Samstag, 15 Uhr, an der Zehntscheuer Echterdingen stattfindet, da dies in der städtischen Krautfestzeitung so vermerkt war. Dies ist nicht korrekt, das Krautabschmecken findet auf der Rathausbühne statt.