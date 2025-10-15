Krautfest Leinfelden-Echterdingen: Das ist los beim Krautfest 2025

1 Das Kraut steht im Mittelpunkt des Festes in Leinfelden-Echterdingen. Foto: Eva Herschmann

Von 17. bis 19. Oktober 2025 verwandelt sich Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) wieder in die größte Krauthocketse Deutschlands. Wann finden welche Programmpunkte statt?











Am kommenden Wochenende steht Leinfelden-Echterdingen wieder ganz im Zeichen des Krauts – es ist wieder Krautfestzeit auf den Fildern. Von Freitag bis Sonntag haben die Organisatoren und zahllose Vereine und Initiativen in der Stadt ein umfangreiches Programm zusammengestellt – hier sind die Highlights:

Krautfest am Freitag, 17. Oktober

In Leinfelden spielt ab 19 Uhr auf der Krautfestbühne am Neuen Markt die Band „Page“, Vereine wie der TSV Leinfelden, die Filderer und das DLRG Filder sorgen für die Bewirtung. In Echterdingen legt von 18 Uhr an im Café Monokel, Gartenstraße 14/1, ein DJ auf, und in der Zehntscheuer veranstaltet der Verein Echterdinger Tracht ab 19 Uhr ein Gin-Opening zum Krautfest. Ebenfalls ab 19 Uhr spielt die Gruppe „Safir the Band“ auf der Rathausbühne, und an der Maiergasse legen DJ Janix und Dani Air auf. Um 20 Uhr veranstaltet die Tanzschule „Poppin Hood“ hier einen Dance Battle.

Krautfest am Samstag, 18. Oktober

In Echterdingen geht an der Zehntscheuer um 15 Uhr das Krautabschmecken los. Am Start sind Oberbürgermeister Otto Ruppaner, der Geschäftsführer der Krautfest UG, Dominique Weig, und der Vorsitzende des Vereinsrings Echterdingen, Simon Kienzle. Moderiert wird vom Kabarettduo „Kunzle und Karrle“, die auch ihren Leinfelden-Echterdingen-Song präsentieren werden. Den ganzen Tag über bis abends ist für musikalische Untermalung gesorgt, beispielsweise spielt das Schulorchester der Immanuel-Kant-Realschule um 15 Uhr auf der Krautfestbühne am Zeppelinplatz.

Kulinarisch gesehen gibt es feine Angebote, wie etwa Wildspezialitäten beim CVJM und Deftiges in der Schmotzbiegl-Scheuer an der Waldhornstraße. Die Freiwillige Feuerwehr Echterdingen macht eine „kulinarisch-musikalische Krautfestkirbe“ am Feuerwehrhaus. Nicht wegzudenken vom Krautfest sind die Landfrauen LE, die original Echterdinger Deien sowie Kraut- und Zwiebelkuchen aus dem Holzbackofen anbieten. Zu finden sind sie am Backhaus in der Ortsmitte.

In Leinfelden begleitet der Spielmannszug der Filderer den Fassanstich um 14 Uhr – dieser wird von Oberbürgermeister Otto Ruppaner vorgenommen, auf der Bühne am Neuen Markt. Anschließend gibt es Programm von verschiedenen Vereinen und Gruppen auf der Bühne; um 17.30 Uhr veranstaltet der Bartclub „Belle Moustache“ einen Bartwettbewerb für Jedermann.

Neu beim Krautfest: das Vereinsdörfle auf dem P&R-Parkplatz

Geselliges Zusammensitzen gehört zum Krautfest – wie auf diesem Bild aus dem Jahr 2022. Foto: Günter E. Bergmann - Photography

Sowohl beim Vereinsdörfle am P&R-Parkplatz – hier bewirtschaften einige Vereine gemeinsam den Bereich – sowie an der Bahnhofstraße gibt es eine Spielstraße für Kinder ab 14 Uhr, außerdem bietet der Tageselternverein LE von 16 bis 18 Uhr einen Bobbycar-Parcours sowie Glitzertattoos an der Bahnhofstraße an. Um 18 Uhr startet ein großer Laternenumzug zum Neuen Markt an der S-Bahn-Unterführung, der gegen 19 Uhr auf der Krautfestbühne dort endet. Dort gibt es eine Prämierung der schönsten Laternen.

Sowohl in Leinfelden wie auch in Echterdingen haben die Geschäfte länger geöffnet zum Krautfest, und bieten teilweise auch einen verkaufsoffenen Sonntag an.

Krautfest am Sonntag, 19. Oktober

Der Sonntag steht in Leinfelden ganz im Zeichen der „Spitzkraut Classics“: Um 12 Uhr beginnt das Korso der Oldtimer am Neuen Markt, mit dabei der erste Lastwagen der Welt. Nach dem Korso stehen die Fahrzeuge rund um die Bahnhofstraße/Musberger Straße und können in Ruhe angeschaut werden. Um 14 Uhr startet das Krautstemmen auf der Bühne, der Wettbewerb wird ausgerichtet vom Bartclub „Belle Moustache“, um 17.45 Uhr dürfen dann die Festbesucher selbst sich im Krautstemmen messen. Die Stadtbücherei Leinfelden macht von 11 bis 16 Uhr einen großen Bücherflohmarkt.

In der Echterdinger Zehntscheuer tritt beim Krautskirennen die Zeppelinschule gegen die Goldwiesenschule an: Um 13 Uhr messen sich die Schüler und Schülerinnen im Krauttransport auf den großen Holzskiern vom Skiclub Leinfelden-Echterdingen. Um 14 Uhr findet der traditionelle Krauthobelwettbewerb des TV Echterdingen auf der Bühne am Rathaus statt, gegen 16 Uhr wird der Gewinner verkündet.

Und was gibt es sonst noch?

Im Weinkeller Musberg an der Böblinger Straße 8 bieten die landwirtschaftlichen Ortsvereine Leinfelden und Musberg Weine, Bier, sowie Krautspezialitäten an. Geöffnet ist am Freitag von 19 bis 24 Uhr, am Samstag von 16 bis 24 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. In der Ritterscheune, Filderstraße 42, begrüßt der Musikverein Musberg die Krautfestbesucher – zum letzten Mal. Hier soll saniert werden, 2026 wird der Musikverein einen anderen Standort beim Krautfest haben. In Oberaichen bewirtet wie gewohnt die Bürgergemeinschaft Oberaichen (BGO) im Festzelt, unter anderem gibt es am Freitagabend Drinks an der Bar, am Sonntagmittag ein großes Kuchenbuffet. Am Sonntag beginnt um 10 Uhr ein Gottesdienst mit dem Posaunenchor im Festzelt, ab 11 Uhr ist Frühschoppen.