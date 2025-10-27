1 Endometriose-Nurse Ivonne van der Lee (links) und Karin Pethke (rechts), Oberärztin am Klinikum Esslingen und Leiterin des Endometriosezentrums. Foto: Roberto Bulgrin

Viele Frauen leiden an der Krankheit Endometriose. Im Klinikum Esslingen steht Betroffenen jetzt eine Endometriose-Nurse zur Seite. Außerdem ist dort eine neue OP-Technik geplant.











Ivonne van der Lee weiß, wie frustrierend das Leben mit Endometriose sein kann. Sie erwischt es nach der Geburt ihres dritten Kindes. Vor ihrer Diagnose hatte sie den Begriff „Endometriose“ noch nie gehört. Van der Lee braucht lange Zeit, bis sie den richtigen Ansprechpartner findet, der sich gut mit der Erkrankung auskennt. „Ich habe immer wieder gehört, ich hätte nichts. Das macht etwas mit dir, weil du dann denkst, vielleicht bilde ich mir das wirklich ein“, sagt die 47-Jährige. „Das ist ein ganz schlimmes Gefühl. Und das machen ganz viele Endometriose-Patienten durch.“