Polizei in Filderstadt Mann flüchtet vor Kontrolle – und wird mit Nagelsperre gestoppt

Als die Polizei in der Nacht zum Dienstag in Filderstadt (Kreis Esslingen) einen Autofahrer kontrollieren will, drückt dieser aufs Gas. Er flüchtet und missachtet dabei mehrere Verkehrsregeln. Schließlich stoppen die Beamten den Mann mit einem Stop-Stick.