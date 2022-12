Krankenhaus in Göppingen

1 Die Alb-Fils-Kliniken sind am Limit. Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Wegen Überlastung der Notaufnahme und der internistischen Stationen stoppen die Göppinger Alb-Fils-Kliniken planbare Operationen. Derzeit müssten 70 infektiöse Patienten isoliert werden, darunter 26 Covid-positive Personen, heißt es.















Die Stationen und die Zentrale Notaufnahmen der Alb-Fils-Kliniken (AFK) sind an ihrer Kapazitätsgrenze angelangt. „Insbesondere die internistischen Stationen sind personell extrem beansprucht und räumlich voll belegt. Krankheitsbedingt fehlen Mitarbeiter. Wir sind am Anschlag“, sagt Wolfgang Schmid, der kaufmännische Geschäftsführer der AFK. Eine Entspannung sei nicht in Sicht, da parallel rund 70 infektiöse Patienten isoliert werden müssen, davon aktuell 26 Covid-positive Patienten sowie 23 Influenzapatienten.