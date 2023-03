Prozess wegen Schießerei in Esslingen-Mettingen Projektile schlagen auch in ein Wohnhaus ein

Vor dem Landgericht Stuttgart hat der Prozess gegen vier junge Männer begonnen. Sie sollen an dem Schusswechsel Anfang September in Esslingen-Mettingen beteiligt gewesen sein. Am ersten Verhandlungstag schwiegen die Angeklagten zum Tatvorwurf.