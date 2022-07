1 Das Kraftwerk Altbach/Deizisau dürfte wieder häufiger dampfen. Foto: Roberto /ulgrin

Weil die Verstromung von Erdgas künftig verboten ist, wird die Uhr im EnBW-Kraftwerk Altbach/Deizisau vorübergehend zurückgestellt.















Erdgas soll von Ende 2026 an die Brückentechnologie für das Kraftwerk Altbach/Deizisau werden, ehe der endgültige „Fuel Switch“, also der Wechsel auf andere, nachhaltige Energieträger wie Biogase oder grün erzeugten Wasserstoff bis 2035 vollzogen wird: So zumindest hatte die Ansage seitens des Betreibers EnBW noch im vergangenen Herbst gelautet. Schon etwas vorsichtiger fiel das Statement des Unternehmens vor rund vier Wochen aus, weil aufgrund eines möglichen Gaslieferstopps aus Russland die Nutzung von Steinkohle offenkundig wieder eine Renaissance erlebt.