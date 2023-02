1 Auf dem Gelände des Kraftwerks Altbach/Deizisau hat es am Samstag gebrannt. Foto: SDMG//Kohls

Bei einem Brand auf dem Gelände des Kraftwerks Altbach/Deizisau ist ein Schaden in noch ungeklärte Höhe entstanden. Verletzt wurde niemand. Als Ursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt.















Am Samstagabend ist auf dem Gelände des Kraftwerks Altbach/Deizisau ein Brand ausgebrochen. Betroffen war laut Ricarda Bohn von der EnBW Energie Baden-Württemberg AG ein Transformator der Notstromeinspeisung: „Die Einspeisung auf diese Notstromschiene wird kurzfristig auf einem anderen Weg sichergestellt.“ Der Kraftwerksblock sei zum Zeitpunkt des Feuers nicht in Betrieb gewesen. Nach aktuellem Stand gebe es keine gravierenden Folgeschäden, sodass der Netzreserveblock voraussichtlich ab Donnerstag, 2. März, wieder verfügbar sei. Die Anlage befinde sich in der Netzreserve und dürfe nur auf Anforderung des Übertragungsnetzbetreibers TransnetBW betrieben werden. Verletzt wurde bei dem Brand laut Bohn niemand. Die Ursache sei noch unbekannt, die Schadensermittlung noch nicht abgeschlossen. Die Polizei vermutet als Grund einen technischen Defekt.