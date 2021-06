1 Block 2 des Kraftwerkstandorts Altbach/Deizisau ist nach einer Explosion derzeit nicht in Betrieb. Foto: SDMG/ Kohls

Nach einer kleineren Explosion am EnBW-Kraftwerk Altbach/Deizisau wird noch immer nach der Ursache gesucht. Der Steinkohleblock war zur Zeit der Detonation nicht in Betrieb, wohl aber zuvor am selben Tag.

Altbach/Deizisau - Nach der Explosion eines Isolators auf dem Gelände des Steinkohlekraftwerks Altbach/Deizisau am Samstagabend suchte der Betreiber EnBW auch am Montag noch nach der Ursache. „Das Heizkraftwerk 2 ist noch nicht wieder in Betrieb“, erklärte Pressesprecherin Dagmar Jordan. Wann es seine Arbeit aufnehmen kann, sei noch nicht klar. Die Energieversorgung sei aber durch andere Erzeugungsanlagen in der Region gesichert. Während die Polizei nach ersten Schätzungen von einem Schaden in Höhe von mehreren 100 000 Euro ausgeht, will sich die EnBW noch nicht dazu äußern.