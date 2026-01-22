1 Stimmung ist keine Hexerei: Die Berk-Hexen aus dem Esslinger Stadtteil Berkheim werden 25 Jahre alt. Foto:

Die Berk-Hexen treiben das Stimmungsbarometer hoch: Bei der zweiten Hexen-Nacht im Esslinger Stadtteil Berkheim wird gefeiert. Ein Kostüm ist erwünscht.











Verkleidung – ja bitte! Die Berk-Hexen als Gastgeber hätten’s gern kunterbunt, kreativ und kostümiert. Bei ihrer zweiten Hexennacht am Samstag, 24. Januar, in der Osterfeldhalle im Esslinger Stadtteil Berkheim soll es fasnächtlich-fröhlich zugehen. Dabei müsse die Verkleidung gar nicht teuer, aufwendig oder besonders ausgefallen sein, beruhigt Zunftmeister Stephan Dorer. Ein Stirnband, ein witziger Hut, eine rote Clowns-Nase oder grelle Schminke würden auch gefallen.

Gerne dürfe das Häs aber auch aufwendiger sein. Bei der Fasnet im vergangenen Jahr hätten die Berk-Hexen noch den Dresscode Hexen- oder Teufelsmaskierung bei der Premiere ihrer Hexen-Nacht vorgegeben.

Lockerere Dresscodes und bunte Fasnet in Berkheim

In diesem Jahr wurden die Kleidervorschriften gelockert. Denn es soll vor allem Spaß machen. Hallenöffnung ist um 18 Uhr, das Programm startet um 19.22 Uhr. Darauf stehen Darbietungen, Hexentänze oder Auftritte des Fanfarenzugs Hirrlingen, der Tanzgarde Schlierbach und des Sulzbacher Carnevalsvereins. Für Musik sorgen Guggengruppen und ein DJ.

Tickets sind an der Abendkasse zu haben. Einen Vorverkauf gibt es laut Stephan Dorer nicht. Eine Geburtstagsparty, sagt er, wird die Hexen-Nacht nicht. Denn die Berk-Hexen werden zwar 25 Jahre alt, feierten aber kein närrisches Jubiläum.

Mehr Informationen gibt es unter: www.berk-hexen.de