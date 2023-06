1 Parken ist in der Esslinger Innenstadt gebührenpflichtig. Foto: Ines Rudel

Die Partei will mit kostenfreiem Kurzzeitparken den örtlichen Einzelhandel stärken. Die Stadt Esslingen ist strikt dagegen – aus diesem Grund.















Selten hat ein Beschluss des FDP-Präsidiums so viel mediale Aufmerksamkeit erfahren wie dieser: Die Liberalen fordern die Städte und Gemeinden auf, ihre Innenstädte wieder mehr für Autofahrer zu öffnen. Zur Stärkung des lokalen Einzelhandels sollten diese an den Parkscheinautomaten eine „Brötchentaste“ für kostenloses Kurzzeitparken einführen. Dadurch soll vor allem älteren Menschen der schnelle Einkauf beim Bäcker oder in der Apotheke erleichtert werden, heißt es in dem Anfang Mai gefällten Beschluss.