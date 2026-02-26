Kostenloses Event in Filderstadt: Besonderes Schnorcheln mit der VR-Brille – wie funktioniert das?

1 Aus dem Schwimmbecken heraus in ferne Unterwasserwelten geht es beim Virtual-Reality-Schnorcheln im Fildorado. Foto: Fildorado

Im Fildorado wird erneut Virtual-Reality-Schnorcheln angeboten – bei einem Schnupperevent sogar kostenlos. Wann geht’s los?











Schnorcheln kennen viele Leute aus dem Urlaub – das in Verbindung mit Virtual Reality ist eher ungewöhnlich und kommt jetzt ins Fildorado. Virtual-Reality-Schnorcheln nennt sich das Erlebnis, und am Samstag, 28. Februar, kann man das Ganze kostenlos ausprobieren.

Nicht nur die Schnorchelausrüstung, sondern auch eine VR-Brille wird dazu angelegt. So schwimmen die Teilnehmer in Unterwasserwelten – sie sind real im Wasser, und virtuell über die Brille in fernen Wassern.

Dieses Virtual-Reality-System gibt es bisher nur im Fildorado

Das VR-Schnorchelsystem werde bislang ausschließlich im Fildorado installiert und erprobt, heißt es dazu aus dem Bad. „Nach einer erfolgreichen Pilotphase wurde das System technisch weiterentwickelt und nun in verbesserter Form neu in Betrieb genommen.“ Besonders soll dabei sein, dass die Taucher sich im Wasser frei bewegen können, und nicht etwa am Beckenboden fixiert sind wie bei anderen VR-Systemen.

Kommt man an die Grenzen des virtuellen Tauchbereichs, kommt die Warnung durch eine virtuelle Meerjungfrau – „ein Sicherheitsfeature, das gleichzeitig den Erlebnischarakter unterstreicht“, schreibt das Fildorado dazu. „Mit dem weiterentwickelten VR-Schnorchelsystem bieten wir unseren Gästen ein einzigartiges, zukunftsweisendes Erlebnis, das es so bisher nur bei uns gibt“, sagt Fildorado-Geschäftsführer Felix Schneider dazu.

Das Fildorado bietet neben vielem anderen nun auch VR-Schnorcheln an. Foto: Günter E. Bergmann / Fildorado

Beim Schnupperevent am Samstag, 28. Februar kann man zwischen 10 und 14 Uhr das Angebot ausprobieren – die Anmeldung erfolgt vor Ort, jeder Tauchgang dauert zehn Minuten, und ist im regulären Eintrittspreis enthalten.

Von 14. März 2026 an soll das Virtual-Reality-Schnorcheln dann alle 14 Tage angeboten werden, dann muss man zusätzlich zum Fildorado-Eintrittspreis einen Aufpreis bezahlen – 15 Euro für 15 Minuten, 30 Euro für 30 Minuten.