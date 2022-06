1 Auch das Kinderfestival hatte an diesem Samstag eine Magnetwirkung. Foto: STZN/Leif Piechowski/Leif Piechowski

Eine Zone? Keine Zone? Kurzstrecke? Das Ehepaar aus Balingen formte synchron die Miene zu einem symbolischen Fragezeichen vor dem Ticketautomat an der Stadtbahnhaltestelle Albstraße in Degerloch. Die Frau überstimmt den Mann und entscheidet nach kurzem Disput auf Kurzstrecke. Damit wären sie zwar ohnehin nicht legal bis zum Schlossplatz gekommen, aber eine engagierte Passantin setzte dem Blindflug im Tarifdschungel ohnedies ein Ende: „Heut’ koscht’s nix.“ Doch nach der Erklärung zum kostenfreien ÖPNV reagierten die Balinger nicht etwa erfreut, sie bruddelten um die Wette: „Kann man das nicht irgendwo anschreiben?“, motzt die Frau. „Da könnte man doch Durchsagen machen“, ergänzt der Mann, „in der Zeitung ist auch nichts gestanden.“

Citymanager darf sich bestätigt fühlen

Das Beispiel ist Wasser auf die Mühlen des Citymanagers Sven Hahn. Grundsätzlich ist der ehemalige Journalist froh über die drei kostenfreien ÖPNV-Samstage, deren Finanzierung (750 000 Euro) der Gemeinderat möglich machte, aber Hahn hätte es besser gefunden, wenn im Budget auch noch Werbekosten und Evaluierung der guten Sache mit eingepreist gewesen wäre. So aber bliebe zuviel Unwissen. Einerseits bei den potenziellen Stuttgart-Besuchern. Und schließlich bei den Verkehrsbünden, dem Gemeinderat und schließlich der City-Initiative Stuttgart (CIS). Auf die Fragen, wie viele Besucher haben ihr Auto stehen lassen, wer kam mit einem Neun-Euro-Ticket und wer hat trotz aller Vergünstigungen trotzdem ein Ticket gelöst, wird es keine befriedigende Antworten geben.

Buchhändler schreien nicht Hurra

So bleibt nur das Gefühl oder Indizien. Eines sind die Anzeigetafeln der Parkhäuser. Exemplarisch steht das Parkhaus am Einkaufszentrum Milaneo: Um die Mittagszeit ist dort sonst kaum ein Platz frei. An diesem Samstag hätten gegen 13 Uhr noch 200 Autos Platz. Sind doch alle mit Bus und Bahn gekommen? Profitiert letztlich der Handel und die Gastronomie vom Freifahrtschein? Auch hier dürfte die Bilanz – je nach Sortiment – unterschiedlich ausfallen. Während bei Breuninger und im Dorotheen Quartier offenbar gute Passanten-Frequenzen zu beobachten waren, sieht es beispielsweise bei den Buchhändlern eher durchwachsen aus. Natürlich profitiert das Buchhaus Witter/Thalia vom enormen Auflauf auf dem Schlossplatz und der Königstraße. Die Festivals locken Massen. Abe die schaffen es nicht in die oberen Stockwerke des Traditions-Buchhauses. Lediglich im Erdgeschoss, da wo die Bestseller auf Leser warten, brummt der Laden.

Beschaulich geht es dagegen bei Osiander am Marktplatz zu. Selbst im Erdgeschoss stöbern gegen 16 Uhr nur vereinzelt Kunden. Vom kostenlosen ÖPNV spüre man heute noch nichts, meint die Dame an der Kasse. Es sei kein Vergleich zum ersten Mal, als die erste Zone des Tarifbundes kostenlos war. Doch bei Osiander wolle man nicht den Tag vor dem Abend schmähen. Alle Hoffnungen ruhten am Nachmittag auf den Besuchern der langen Marktnacht. „Vielleicht wird es dann besser“, heißt es beim Buchhändler. Immerhin sei der Laden wegen der Marktnacht bis 22 Uhr offen.