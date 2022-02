1 Das Dach des neuen Durchgangsbahnhofs wächst. Ende 2025 soll er in Betrieb gehen. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Fachleute sollen das Risiko von Kostensteigerungen minimieren und dafür sorgen, dass die Termine gehalten werden können.















Link kopiert

Stuttgart - Die DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH der Deutschen Bahn sucht nach wie vor Mitarbeiter. Bei den 45 zurzeit freien Stellen geht es um Fachpersonal für den Bau des Flughafenanschlusses, des Abstellbahnhofes, des Digitalen Knotens und des runderneuerten Empfangsgebäudes, dessen Durchquerung für Reisende bald komplett gesperrt werden wird – aber auch um das Risiko- und Nachtragsmanagement.

Konkret sucht die Bahn einen Risk-Manager. Seine Aufgaben sind die „Unterstützung bei der Erstellung einer transparenten und termingerechten Berichterstattung zum Kosten- und Risikomanagement“. Er soll ein „Frühwarnsystem zur frühzeitigen Erkennung von Risiken“ pflegen und Chancen und Risiken bewerten. Der gesuchte Senior Vertrags- und Nachtragsmanager soll unberechtigte Forderungen der Auftragnehmer abwehren und Gegenforderungen durchsetzen. Auch gesucht wird ein Senior Projektmanager Großprojekte. Er soll mit ganzheitlichen Blick auf das Projekt das Ziel und die Zusammenhänge niemals aus den Augen verlieren und die Einhaltung der Termine, Kosten und der Qualität sicherstellen. „Im Projekt agierst Du als Spinne im Netz und bestimmst im Wesentlichen das Projektgeschehen“, heißt es in der Ausschreibung.

Auch externe Hilfe wird gesucht

Neue Kräfte versucht der Staatskonzern auch über das europäischen Amtsblatt zu rekrutieren. Am 7. Februar wurde ein Büro zur Nachtragsbearbeitung gesucht. Aufgabe ist die Prüfung und Verhandlung von Nachträgen aller Art. Die Bahn will sich außerdem bei „Nachtragsforderungen zu gestörten Bauabläufen“ beraten lassen. Ebenfalls gesucht wird ein Ingenieurbüro, welches den Bauablauf stetig prüft. Ziel sei, „eingetretene Verzögerungen der vertraglichen Leistungen baubetrieblich zu untersuchen und auszuwerten“. Die beiden Verträge sollen ab dem 18. April 2022 laufen und am 31. Dezember 2025 enden. Stuttgart 21 soll mit der turnusmäßigen Fahrplanumstellung Ende 2025 in Betrieb gehen.