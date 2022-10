1 Dieser Pilz, der in unserer Zeitung abgedruckt war, ist kein Steinpilz. Foto: Ralf Kohnen

In einem Artikel über das Pilzesammeln im Kreis Esslingen haben sich zwei Fehler eingeschlichen. Und Pilzcoach Ralf Kohnen macht aus dem Fauxpas ein Gewinnspiel.















Dass man das Pilzesuchen besser den Fachkundigen überlassen sollte, hat unsere Zeitung in der Wochenendausgabe, 8./9. Oktober, eindrucksvoll bewiesen. Unser Reporter hätte sich in der Wildnis schlicht vergriffen, als er einen Flockenstieligen Hexenröhrling als Steinpilz bezeichnete. Vergiftungserscheinungen bekam er deshalb nicht zu spüren, weil es sich nur um ein Foto von einem Fungi handelte. Darüber hinaus hätte er mit diesem Pilz noch mal Glück gehabt: Denn der Hexenröhrling ist gebraten essbar und wird von manchen Fachkundigen sogar dem Steinpilz vorgezogen. Im Rohzustand seien die meisten Waldpilze giftig, sagt der Baltmansweilerer Pilzcoach Ralf Kohnen. Der zweite Fauxpas ist sicher nur den Kennern aufgefallen: So machte unser Reporter aus einem Buchenschleimrübling einen -röhrling – und das ist Unfug.

Als er für die Geschichte mit dem Titel „Wo Trichterlinge und Perlpilze sprießen“ recherchierte, bekam er eine Mail von Kohnen zugesendet. Darin fanden sich einige Fotos von Pilzen, die der Experte gesammelt hatte. Mit 99,9 prozentiger Gewissheit erkannte der Redakteur auf einem dieser Fotos besagten Steinpilz, der keiner war. Auch den Kollegen ist dieser Fehler nicht aufgefallen, weshalb das Bild mit falscher Unterzeile abgedruckt wurde. Damit bewahrheitete sich auch das Zitat des Pilzcoaches, das gefettet in dem Text prangt: Beim Pilzesammeln soll man hundertprozentig sicher sein. „99,9 Prozent reichen nicht aus“, sagte Kohnen.

Gewinnspiel mit Preisen

Der Pilzcoach selbst, dem der Fehler natürlich umgehend aufgefallen ist, nimmt es mit Humor. Auf seiner Webseite veranstaltet er nun ein Gewinnspiel, bei dem die Teilnehmer die Fehler im Text erkennen müssen und bei richtiger Antwort auch Preise absahnen können. Der erste Preis ist ein Gutschein für eine Pilzexkursion, der zweite Preis ist ein Pilzmesser und der Drittplatzierte erhält ein Logbuch für Pilzsammler. Allen Lesern dürfte an diesem Punkt aufgefallen sein, dass sich alle korrekten Antworten in dieser Korrektur befinden. Das Preisausschreiben läuft noch bis zum 1. Dezember 2022. Um bei dem Gewinnspiel mitzumachen, muss lediglich eine Mail mit den richtigen Lösungen an Ralf Kohnen geschickt werden.

Mehr Informationen zum Gewinnspiel: www.der-pilzwichtel.de