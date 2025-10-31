Kornwestheim: Duo bei Einbruch in Handwerksbetrieb auf frischer Tat ertappt – U-Haft

1 Die beiden Verdächtigen befinden sich in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa

Zwei Männer brechen in einen Handwerksbetrieb ein und versuchen einen Tresor zu öffnen. Dabei sind sie so laut, dass Zeugen darauf aufmerksam werden. Die Polizei rückt an.











Zwei 36 und 52 Jahre alte Männer sollen in der Nacht zum Donnerstag in einen Handwerksbetrieb in der Solitudeallee in Kornwestheim eingebrochen sein und versucht haben, einen Tresor gewaltsam zu öffnen. Die Männer wurden auf frischer Tat ertappt und befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei meldet, soll sich das Duo gegen 2.30 Uhr widerrechtlich Zutritt in den Handwerksbetrieb verschafft haben. Im Inneren sollen sie versucht haben, einen Tresor gewaltsam zu öffnen. Dabei sollen die beiden dermaßen Lärm gemacht haben, dass Zeugen darauf aufmerksam wurden und die Polizei verständigten.

Duo klettert durch Fenster – Festnahme

Mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg eilten zum Tatort, umstellten das Gebäude und konnten die beiden Tatverdächtigen im Gebäude entdecken. Als die beiden Tatverdächtigen durch ein Fenster ins Freie kletterten, gelang es den Einsatzkräften, sie vorläufig festzunehmen.

Eine Haftrichterin erließ wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls Haftbefehle, setzte diese in Vollzug und wies die beiden Männer in ein Gefängnis ein. Die Ermittlungen dauern an.