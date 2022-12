1 Im Abacco-Hotel in Korntal-Münchingen fand die Tat statt. Foto: /factum/Karin Rebstock

Zwei Maskierte überfallen einen Mitarbeiter in der Nacht auf Freitag. Die Täter stehlen einen Barbetrag in dreistelliger Höhe und weitere Wertgegenstände.















Wie die Polizei berichtet, haben zwei Männer einen 37-Jährigen attackiert und leicht verletzt. Ermittlungen zufolge sollen die beiden maskierten Männer gegen 3.30 Uhr am Freitag das Abacco-Hotel in der Stuttgarter Straße betreten haben. Sie forderten vom Angestellten die Herausgabe des Tresorschlüssels. Der 37-Jährige habe ihnen darauf einen Schlüssel für eine Kasse im Tresen gegeben, so die Polizei. Die Unbekannten stahlen daraus Bargeld in dreistelliger Höhe, außerdem weitere Gegenstände aus Schließfächern. Ob diese unverschlossen waren, oder die Täter sich die Schlüssel aneigneten, ist laut der Polizei Gegenstand der Ermittlungen. Anschließend seien die Täter über den Marktplatz in Richtung Stadtmitte geflüchtet.

Ein Zeuge, der während der Tat das Hotel betrat, alarmierte die Polizei. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die beiden jüngeren Täter sollen etwa 1,70 und 1,80 Meter groß gewesen sein. Beide sollen einen dunklen Teint haben und jeweils eine dunkelgrüne Maske und einen dunklen Kapuzenpullover getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08 00 / 1 10 02 25 bei der Kriminalpolizei zu melden