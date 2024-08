Korntal-Münchingen: Mehrere Wohnmobile brennen

4 Die Rauchsäule ist weithin sichtbar gewesen. Foto: Karsten Schmalz

Auf einem Abstellplatz in Kallenberg sind am Freitagvormittag vier Wohnmobile und ein Bootsanhänger ausgebrannt. Nach ersten Informationen ist die Ursache unbekannt. Vermutlich explodierten dabei an Bord befindliche Gasflaschen, was zu Knallgeräuschen führte. Das Feuer war aufgrund einer Rauchsäule weithin sichtbar. Das Dach einer Hütte, die sich auf einem Nachbargrundstück befindet, wurde ebenfalls beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Schaden wird auf rund 250 000 Euro geschätzt.