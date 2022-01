Großeinsatz in Leinfelden-Echterdingen Frau nach Gasleck in ihrer Wohnung im Krankenhaus

Am Sonntagmittag ist in einer Wohnung in Leinfelden-Echterdingen Gas ausgetreten. Die 53-Jährige Bewohnerin musste mit Verdacht auf eine Kohlenstoffmonoxid-Vergiftung in eine Klinik.