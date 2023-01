1 Gläubige in der Saint Mary Church im Kairoer Stadtteil Zamalek Foto: Spanhel

Koptische Christen in Ägypten feiern an diesem 7. Januar das orthodoxe Weihnachten. Doch vor dem Feiertag wächst die Sorge vor Angriffen.















Link kopiert

Kairo. Ein Freitag im Dezember, im Innenhof der Saint Mary Church im Kairoer Stadtteil Zamalek erklingen amerikanische Weihnachtslieder. „Willkommen zu unserem Weihnachtskarneval“, sagt der Mann neben dem Metalldetektor vor dem Eingangstor, und: „Merry Christmas!“ Im Hof sitzen die Menschen an langen Tischreihen, Kinder geben Marken für Punsch oder Sandwiches aus. Fast alles, was man hier kaufen kann, ist vegan, es ist Fastenzeit: In den Wochen vor Weihnachten verzichten koptisch-orthodoxe Christen auf Fleisch und Milchprodukte. „Na ja, nicht alle sind da ganz streng“, sagt Sherry, 33, die beim Weihnachtsbasar im Unterschoss des Kirchengebäudes einen Stand hat. Auf dem Verkaufstisch vor ihr liegen Decken mit Tannenbaummotiven, rote Weihnachtssocken und Packungen mit goldenen Baumkugeln.