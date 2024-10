Kopf-an-Kopf-Rennen: Wahlen in den USA: Präsident Biden hat schon abgestimmt

Wahlen in den USA: Präsident Biden hat schon abgestimmt

1 Biden hat seine Stimme bereits abgegeben. Foto: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

In den USA kann man schon vor dem eigentlichen Wahltag am 5. November im Wahllokal seine Stimme abgeben. Das nutzt auch der wohl prominenteste Wähler.











Washington/Wilmington - Rund eine Woche vor der US-Wahl hat Präsident Joe Biden seine Stimme bereits abgegeben. Der 81-Jährige stimmte in einem Wahllokal in seinem Heimat-Bundesstaat Delaware ab.

Wie Videoaufnahmen zeigen, musste Biden dort zunächst eine Weile mit anderen Wählern zusammen anstehen, bevor er in der mit schwarzem Vorhang abgeschirmten Wahlkabine verschwand. Später erhielt er einen Aufkleber mit dem Aufdruck: "I Voted Early" ("Ich habe vorzeitig gewählt.").

Biden nutzte die Möglichkeit, bereits vor dem Wahltag am 5. November zu wählen. Diese vorzeitige Stimmabgabe hat bereits in mehreren Bundesstaaten begonnen.

Bei der Präsidentenwahl in den USA zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Republikaner Donald Trump und der Demokratin Kamala Harris ab, die aktuell Bidens Vizepräsidentin ist. Die Wähler stimmen am 5. November zudem auch über etwa ein Drittel der Sitze im US-Senat sowie über das Repräsentantenhaus ab.