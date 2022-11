1 Michael Russ will den Klassikstandort Stuttgart sichern Foto: Horst Rudel/Horst Rudel

Michaela Russ erschüttert so schnell nichts. Doch die jüngsten Rückmeldungen machen auch der Geschäftsführerin der SKS Russ Sorgen. „Wir haben uns alle über die tollen Besucherzahlen bei den Jazz Open gefreut“, sagt sie, „und freuen uns jetzt über ausverkaufte Hallen wie etwa am 2. Dezember das Konzert von Volbeat in der Schleyerhalle, hier wurde für den 1. Dezember sogar eine Zusatzshow in den Verkauf gegeben. Aber? „Aber das sind alles Nachholkonzerte, die Tickets sind längst abgerechnet“. Im laufenden Geschäft aber spüre man „deutliche Zurückhaltung“.