1 Robert Bärwald ist von der Akustik und der Atmosphäre der Franziskanerkirche in Esslingen begeistert. Foto: Roberto Bulgrin

Der Pianist, Liedbegleiter und Klavierpädagoge Robert Bärwald organisiert eine kleine Kammermusikreihe, um Akustik und Atmosphäre der Esslinger Franziskanerkirche als Konzertort noch stärker erfahrbar zu machen.















Die musikinteressierten Esslingerinnen und Esslinger kennen den Pianisten, Liedbegleiter und Klavierpädagogen Robert Bärwald spätestens seitdem er das umfangreiche Oeuvre des hiesigen Komponisten Christian Fink nach und nach auf CD veröffentlicht hat. Auf Einladung des Kulturamts organisierte der Musiker in der Nacht vor dem Tag des offenen Denkmals im vergangenen Jahr ein Konzert mit Fink-Liedern in der Franziskanerkirche. Weil der Kirchenraum mit seiner Akustik Robert Bärwald damals begeisterte, ruft er nun eine kleine Lied- und Kammermusik-Konzertreihe in der Franziskanerkirche ins Leben, die am Sonntag, 18. Juni, in die erste Runde geht.