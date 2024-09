Konzertreihe in der Esslinger Dieselstraße: Die Jazzbegeisterung kennt keine Grenzen

Konzertreihe in der Esslinger Dieselstraße

1 Moderner Jazz und barocke Klänge gehen bei „Il Giratempo“ Hand in Hand. Foto: privat

Jazzfans in Esslingen und weit darüber hinaus dürfen sich auf einen spannenden Herbst freuen: Das Kulturzentrum Dieselstraße startet am 14. September in eine Herbstsaison voller Highlights – der Jazzkeller und Maximilian Merkles Jazzfestival folgen.











Link kopiert

Das wird ein spannender Herbst für Jazzfans in Esslingen und weit darüber hinaus: Ende September startet die Herbstsaison im Jazzkeller, Anfang Oktober folgt Maximilian Merkles Jazzfestival, das zahlreiche internationale Größen auf die Bühne bringt. Den Anfang macht jedoch die Dieselstraße, wo bereits am 14. September nach langer Sommerpause wieder gejazzt wird. Manfred Müller, der seit vielen Jahren die Jazzkonzerte im Kulturzentrum in der Pliensauvorstadt organisiert, hat wieder eine ganze Reihe spannender Acts engagiert, die unterschiedliche Facetten des zeitgenössischen Jazz zeigen. Doppelt spannend wird der Dieselstraßen-Jazz, weil Müller nicht nur mit dem Esslinger Jazzfestival kooperiert, sondern auch mit Uwe Schüssler und dessen „Stunde der Kirchenmusik“.