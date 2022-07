1 Die Konzerte der Mittelalter-Rock-Band In Extremo sind stets ein riesengroßes Spektakel, das die Fans mitreißt. Foto: Michael Steinert

Zwei Jahre lang war auf der Esslinger Burg coronabedingt Sendepause, nun wollen die Veranstalter wieder durchstarten: Erst geben sich die Bands In Extremo, Saga und The Hooters die Ehre, dann lädt das Kommunale Kino ins Kino auf der Burg ein.















Alle Jahre wieder steht die Esslinger Burg zur Sommerzeit ganz im Zeichen der Kultur. Doch in den vergangenen beiden Jahren herrschte coronabedingt Funkstille: Weder die großen Burgkonzerte noch das Open-Air-Filmfestival des Kommunalen Kinos konnten stattfinden. Nun soll es wieder losgehen: Zunächst dürfen die Bands In Extremo, The Hooters und Saga losrocken, dann wird die Burg zum großen Filmpalast. Und viele freuen sich bereits darauf, dass endlich wieder ein Stück kultureller Normalität auf Esslingens Höhen zurückkehren wird.