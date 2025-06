BigaKonzerte in Stuttgart: Ed Sheeran spielt Spontankonzert in der Stuttgarter Innenstadt

8 Ed Sheeran bei seinem Spontanauftritt in Stuttgart. Foto: Robin Vinzenz

Der Sänger Ed Sheeran spielt immer wieder spontane Konzerte während seiner Tour – so auch in Stuttgart. Am Sonntag spielte er in der City – und war danach erstmal hungrig.











Der Sänger Ed Sheeran hat nach seinem ersten Konzert am Samstagabend in der MHP-Arena Bad Cannstatt am Sonntagvormittag ein spontanes Konzert vor der Stuttgarter Oper gespielt. Danach steuerte der Superstar den Hans-im-Glück-Brunnen an – doch nicht zum Singen, sondern um sich beim Platzhirsch zu stärken.

Gegen 10.30 Uhr wurde vor der Oper ein Klavier abgeladen und gestimmt.

Das Klavier wird gestimmt. Foto: Christoph Müller/StZN

Auf den Treppen vor der Oper warteten schon einige Fans gespannt auf den Superstar.

Einige Fans schienen schon von dem Geheimkonzert Wind bekommen zu haben. Foto: Chiara Sterk

Gegen 11 Uhr tauchte Ed Sheeran dann auf und begann – begleitet von dem Pianisten Emilio Piano – zu singen, umringt von etwa 100 Fans.

Nach einer knappen halben Stunden war dann Schluss. Und da so ein Spontankonzert schon mal hungrig machen kann, zog es den Superstar zum Hans-im-Glück-Brunnen, wo er im Platzhirsch speiste. Auf die Frage, was er gegessen hatte, sagte er Zeugen zufolge „German Food“.

Im Platzhirsch gab’s für Ed Sheeran was zum Essen. Foto: Chiara Sterk

Bei seinem Spontankonzert gab Ed Sheeran übrigens genau ein Autogramm – und zwar dem Klavier.

Das Klavier konnte sich glücklich schätzen – es bekam ein Autogramm von Ed. Foto: privat

Der irische Künstler ist bekannt dafür, dass er während seiner Touren weitere Konzerte spielt – zuletzt in Sheffield, Mexiko, Dublin oder New Orleans.

Vor ein paar Wochen spielte er in den Straßen von Sheffield, davor mit lokalen Künstlern in Mexiko. Im März spielte er seinen neuen Song „Azizam“ erstmals in den Straßen von New Orleans. Kurz vorher trat er in Dublin überraschend am St. Patricks Day in einem Pub auf.

Am Samstagabend spielte Ed Sheeran sein erstes Konzert in der Stuttgarter MHP-Arena, am Sonntagabend folgt ein weiteres. Am Samstag waren etwa 60 000 Leute da. Beide Konzerte waren bis wenige Tage vorher fast ausverkauft. Die 60.000 Tickets für das zunächst einzige Konzert in Stuttgart am Sonntag, dem 29. Juni, waren so rasch vergriffen, dass ein zusätzlicher Auftritt für Samstag, den 28. Juni, geplant wurde.

Im Rahmen seiner dreijährigen „Mathematics“-Tour spielte der Künstler schon mehrfach in Deutschland, darunter in Berlin, München, Frankfurt und Gelsenkirchen sowie vergangenes Jahr auf dem South-Side-Festival in Neuhausen ob Eck.