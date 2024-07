Konzerte des Jazzclub Denkendorf: Jazz im historischen Ambiente der Kelter

1 Blues, Funk und Soul spielen Yvonne Isegrei und Band in der Kelter. Foto: Birdeye Fotografie

Der Jazzclub Denkendorf bietet in den nächsten Monaten ein abwechslungsreiches Programm in der historischen Kelter im Maierhof. Los geht es am Freitag, 26. Juli, mit Jazzstandards, Popsongs und Soulgrooves der Gruppe on.cue.











Die Jazzsaison in der Kelter im Denkendorfer Maierhof steht in diesem Jahr unter dem Motto „Jazz und viel mehr“. Dabei setzt der Jazzclub, der das Programm verantwortet, auf ein breites Spektrum verschiedener Künstler und musikalischer Stile. Einige Konzerte sind schon gelaufen, in den nächsten Monaten geht es mit drei Konzerten weiter.

Am Freitag, 26. Juli, präsentiert die Gruppe „on.cue“ neu arrangierte Jazzstandards, Popsongs und Soulgrooves. Die Gruppe besteht aus Sängerin, Saxofonist und Querflötist sowie einem Pianisten.

Funk und Soul und dazu Wein und Sekt

Am Freitag, 30. August, steht Yvonne Isegrei mit ihrer Band auf der Bühne in der Kelter. Die Gitarristin, Sängerin und Songwriterin bietet energiegeladenen Blues gemischt mit einer Portion Funk und Soul. Dazu serviert das Wein- & Sektgut Currle aus Stuttgart-Uhlbach passende Weine. Den Saisonabschluss bildet am Freitag, 27. September, ein französischer Abend in Kooperation mit dem Partnerschaftskomitee Denkendorf. Die Band Les For me-dables beschreiben die Veranstalter als „stilvoll, charmant und ein bisschen retro“. Swing, Musette und Chansons stehen auf dem Programm. Les For me-dables stehen in der Tradition des französischen Chansons, angereichert mit Elementen aus Jazz und lateinamerikanischer Musik. Alle Veranstaltungen finden in der historischen Kelter im Maierhof statt.

Diese bildet ein stilvolles Ambiente. Das Angebot des Jazzclub Denkendorf versteht sich auch als Alternative zu der Reihe „Jazz beim Dulkhäusle“ in Esslingen, die in diesem Jahr nicht stattfinden kann. „Sehr gerne bietet der Jazzclub Denkendorf den an Jazz interessierten Besuchern dieser Reihe mit „Jazz in der Kelter“ eine gute Alternative in der unmittelbaren Nähe an“, sagt die Kulturmanagerin Julia Schiemann.

Bei allen Konzerten bietet der Jazzclub eine Bewirtung an. Die Konzerte beginnen um 20 Uhr. Einlass, Abendkasse und Bewirtung ist jeweils ab 19 Uhr, am 27. September bereits ab 18.30 Uhr. Karten zu 20 Euro (ermäßigt 10 Euro) gibt es im Vorverkauf bei Buntstift Denkendorf, Friedrichstraße 6, Telefon 07 11 / 55 36 37 45 oder 07 11 / 13 49 82 39. Auswärtige können Karten bei der Geschäftsstelle des Jazzclub reservieren unter j.schiemann@denkendorf.de.

Mehr Informationen unter: www.Jazzclub-denkendorf.de