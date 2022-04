1 Skunk-Anansie-Sängerin Skin ist krank Foto: Veranstalter

Das Konzert der Rockband Skunk Anansie an diesem Montag in Stuttgart wurde abgesagt. Die Sängerin Skin hat sich krank gemeldet. Betroffen sind nur die beiden Konzerte in Wiesbaden und Stuttgart. Der Rest der Tour soll wie geplant stattfinden.















Schlechte Nachrichten für Rockfans in Stuttgart. Der Auftritt von Skunk Anansie an diesem Montag in Stuttgart wurde kurzfristig abgesagt. Bereits Das Konzert am Sonntag in Wiesbaden musste ausfallen. Grund ist eine Erkrankung der Sängerin Skin.

Es ist kein Corona

Auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichte die Band folgende Erklärung: „Wir bedauern, Euch mitteilen zu müssen, dass es Skin nicht gut geht und ihr geraten wurde, sich auszuruhen. Aus diesem Grund, müssen die Shows in Wiesbaden und Stuttgart leider abgesagt werden. Es tut uns wirklich leid, dass wir unsere Fans enttäuschen müssen! Skin wird es bald wieder gut gehen – es ist nicht Covid – aber sie braucht Zeit, um ihre Stimme zu schonen und 100% fit zu werden. Wir haben diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen und sind uns bewusst, dass dies Reisepläne durcheinander bringt. Skin hat alles versucht, aber nachdem sie heute Abend einen Arzt aufgesucht hat, bleibt Skunk Anansie nichts anderes übrig, als die nächsten beiden Shows abzusagen.“

Rest der Tour findet statt

Der Rest der Tournee soll wie geplant stattfinden. Das heißt für Fans der Band aber, dass sie eine längere Anreise in Kauf nehmen müssen, falls sie ein anderes Konzert von Skunk Anansie besuchen wollen: Im April tritt die Band zunächst nur noch in Großbritannien auf. Der nächste Konzerttermin in Deutschland ist am 10. Mai in der Neuen Theaterfabrik in München.

Tickets für die Konzerte in Wiesbaden und Stuttgart können an den bekannten Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.