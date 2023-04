1 Tim Bendzko will sein abgebrochenes Konzert in Stuttgart im Oktober nachholen. Foto: dpa/Tom Weller

Nach drei Liedern machte die Stimme schlapp: Wegen gesundheitlichen Problemen musste Tim Bendzko am Mittwoch sein Konzert in Stuttgart vorzeitig abbrechen. Nun hat sich der Sänger („Nur kurz die Welt retten“) tief betrübt in den Sozialen Netzwerken an seine Fans gewandt: „Ein klassischer Tag zum Vergessen. Es tut mir unendlich leid für alle, die gestern in Stuttgart einen tollen Konzertabend erwartet und dann nur 3 Songs bekommen haben“, schrieb der 37-Jährige am Tag danach auf Facebook.

Gerade hat der Berliner sein neues Album „April“ veröffentlicht – und wollte seinen Fans eigentlich die neuen Songs in Stuttgart vorstellen. Doch gesundheitliche Probleme bremsen ihn aus: „Wenn der Körper ‚Nein, Danke’ sagt, hat man nicht mehr viele Optionen.“ Der Konzertabbruch sei tagsüber nicht abzusehen gewesen, erklärt der 37-Jährige, der am Montag Geburtstag hat. Und es kommt noch schlimmer: Auch die anstehenden Konzerte in Leipzig, Hamburg und Berlin muss er absagen. „Es tut mir in der Seele weh“, gibt er sich niedergeschlagen. „Ein Konzert abbrechen zu müssen, ist für mich mit das schlimmste.“

Am Karfreitag wandte sich Bendzko dann erneut an seine Anhänger – dieses Mal allerdings auch mit guten Nachrichten. „Ich bin auf dem Weg der Besserung. Und eure zahlreichen Genesungswünsche haben einiges dazu beigetragen“, so der Songwriter. Alle Konzerte sollen im Oktober nachgeholt werden. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit. „Ich kann nicht mehr sagen, als dass es mir unendlich leidtut. Ich weiß, dass einige von euch unglaubliche Strapazen auf sich nehmen, um bei einem dieser Konzerte dabei sein zu können.“ Jetzt will der Popstar aber nach vorne blicken – und den Oktober zum April machen.