So geht es Helene Fischer nach ihrem Trapez-Unfall

Konzertabbruch in Hannover

1 Helene Fischer begeistert ihr Publikum mit akrobatischen Einlagen – in Hannover ging etwas schief. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Helene Fischer zieht sich während eines Konzertes bei einer Akrobatiknummer eine Verletzung zu. Sie muss die Bühne mit Blut im Gesicht verlassen. So geht es dem Schlagerstar am Tag danach.















Sängerin Helene Fischer geht es nach ihrem Unfall auf der Bühne „den Umständen entsprechend gut“. Das teilte eine Sprecherin des Konzertveranstalters Live Nation am Montagmorgen mit.

Es bestehe keinerlei Zweifel, dass die Tournee nach der Sommerpause wie geplant fortgesetzt werde. Die 38-Jährige hatte sich am Sonntagabend während ihres Konzertes in Hannover bei einer Akrobatiknummer am Trapez verletzt, sie musste mit Blut im Gesicht die Bühne verlassen. Das Konzert wurde abgebrochen.

Was genau für eine Verletzung sie sich zuzog, wurde zunächst nicht bekannt. Fischer sei in einem Krankenhaus in Hannover behandelt worden, habe dieses aber im Anschluss daran wieder verlassen können, hieß es nun.