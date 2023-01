10 Die Brüder Heiko und Roman Lochmann begeistern ihre Fans im LKA in Stuttgart. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Heiko und Roman Lochmann waren Die Lochis und Youtube-Stars – nun sind sie die Boygroup He/Ro und haben sich von 600 Fans im Stuttgarter LKA feiern lassen.















Link kopiert

Sie waren Die Lochis, nun sind sie He/Ro. Der Name der Band leitet sich her aus den ersten Silben der Vornamen des Brüderpaars. Heiko und Roman Lochmann, beide geboren am 13. Mai 1999 in Mainz, eroberten das Internet, da waren sie gerade einmal zwölf Jahre alt. Die Lochis parodierten fremde Hits, sangen irgendwann auch eigene, gingen mit ihrer Musik auf Tournee, kamen ins Fernsehen, kamen ins Kino, wurden gefeiert, waren ein Phänomen. Mit 15 hatten sie mehr als eine Million Follower, mit 21 verkündeten sie das Ende ihrer Zusammenarbeit, nur um sie zwei Jahre später unter anderem Namen wiederaufzunehmen: Die jungen Youtube-Stars verpuppten sich und wurden zur Boygroup. Und da sind sie nun, am Sonntagabend im LKA, auf ihrer Clubtour, die neben Stuttgart auch in Berlin, Hamburg, Köln und Wien Station macht.