Konzert von Fontaines D. C. in Stuttgart

8 Blumen für die Fans: Fontaines D. C.-Sänger Grian Chatten im LKA. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die junge irische Band Fontaines D. C. hat im LKA gezeigt, warum sie als große Hoffnungsträger des Post-Punk gelten.















Vom ersten Moment an vibriert die Luft – Fontaines D. C. aus Dublin entfachen am Dienstag im LKA ein hypnotisches Brodeln, einen Bewusstseinssturm aus Emotionen. Als wäre er unter Strom, tigert der Sänger Grian Chatten im Kreis um seinen Mikrofonständer bis zur nächsten Verkündigung. Er deklamiert gerne, trägt seine intuitive, oft kryptische Lyrik mit Nachdruck vor.