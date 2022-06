Ringer Frank Stäbler vor Karriereende „Big Brother war ein gutes Werkzeug, um aus dem Schatten zu treten“

Frank Stäbler beendet an diesem Samstag mit dem Ringer-Event „The Last Fight“ in Ludwigsburg seine Karriere. Im Vorfeld spricht er über die Veranstaltung, die Zeit bei „Promi Big Brother“ – und wie es nach seiner Laufbahn weitergeht.