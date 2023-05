1 Der Stuttgarter Musiker Max Braun Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Seine Songs entführen in das Reich zwischen Wachen und Schlafen: Der Stuttgarter Musiker Max Braun hat im Theater Rampe sein erstes Album als Solokünstler vorgestellt.















Link kopiert

Es beginnt mit leise schwebenden Klängen. Wie die Erinnerung an einen Traum hängt eine bruchstückhafte, noch formlose Musik für Minuten im Raum. Dann setzt das Schlagzeug ein, und Max Braun beginnt, zu singen: „Early morning bird tell me what you sing“ – der Tag beginnt. Im Theater Rampe in Stuttgart freilich ist nicht früher Morgen, es ist später Abend, als Max Braun dort am Freitag sein erstes Solo-Album vorstellt. Der Clubraum der Theaterbar Rakete ist abgehängt, in rotes Licht getaucht; Max Braun und seine Band spielen, auf Augenhöhe mit ihrem Publikum, „Till Morning Comes“.