Konzert in Wernau: Liederkranz zeigt Gefühle: Leo Cantabile singt in Wernau

Liederkranz zeigt Gefühle: Leo Cantabile singt in Wernau

Konzert in Wernau

1 Klassik, Pop und mehr serviert Leo Cantabile am 29. März. Foto: Robert Günther/dpa-tmn

Ein bisschen Klassik, ein bisschen Musical, dazu noch Pop und Rock: Die Formation des Gesangvereins Liederkranz Wernau bittet am 29. März zu einem Konzert, das den Titel „What a feeling" trägt.











Unter dem Titel „What a feeling“ steht ein Konzert, das die Formation Leo Cantabile am Samstag, 29. März, im Wernauer Vereinshaus Löwen geben wird. Von 19 Uhr an bietet der „junge“ Chor des Gesangverein Liederkranz Wernau im Löwensaal ein abwechslungsreiches musikalisches Programm – und will Gefühle zeigen.

Musik weckt Emotionen und oft auch Erinnerungen. Musik erzeugt sentimentale Momente, hilft dabei, Gefühle auszudrücken, hebt die Stimmung und sorgt für gute Laune. Genau das möchten die Sängerinnen und Sänger von Leo Cantabile an diesem Abend unter Beweis stellen.

Unterstützt durch eine Band, wird den Besucherinnen und Besuchern ein breit gefächertes Repertoire aus Pop, Rock, Klassik und Musicals präsentiert. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Spenden sind allerdings erbeten.