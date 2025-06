Konzert in Stuttgart: Zartmann spielt „Tau mich auf“ mit Ed Sheeran

1 Für den Song „Tau mich auf“ ist Zartmann beim Ed-Sheeran-Konzert auf die Bühne gekommen (Archivbild). Foto: Marcus Brandt/dpa/Marcus Brandt

Für einen Gastauftritt hat Ed Sheeran den Musiker Zartmann auf die Bühne in Stuttgart geholt. Die beiden sangen zusammen den Song „Tau mich auf“.











Link kopiert

Bei seinem zweiten Konzert in Stuttgart hat Popstar Ed Sheeran seine Fans mit einem Überraschungsgast auf der Bühne begeistert. Gemeinsam mit dem Berliner Musiker Zartmann performte er dessen Nummer-1-Hit „Tau mich auf“ - auf Deutsch, versteht sich.

Die beiden Musiker legten eine energiegeladene Performance hin. Das Publikum feierte den Hit. Die Zuschauerinnen und Zuschauer zeigten sich vor allem ziemlich textsicher und sangen lauthals mit – während Sheeran noch mit der einen oder anderen Textzeile zu kämpfen hatte.

Der Gastauftritt war auch schnell wieder vorbei. Zartmann kam tatsächlich nur für einen Song auf die Bühne. Zwar gab es den Refrain noch einmal als Zugabe – doch anschließend verschwand der Künstler wieder in den Katakomben der Rundbühne.

Auf Instagram veröffentlichten beide Künstler einen Ausschnitt des Auftritts.

Sheeran schrieb auf Englisch dazu: „Habe mein Deutsch aufgefrischt für diesen Auftritt. Ich liebe dieses Lied, ich liebe @zartmann, großartige Energie, großartiger Moment.“ Der 34-jährige Brite fügte auf Deutsch hinzu: „Danke Stuttgart“.

Mit „Tau mich auf“ landete der Berliner Musiker Zartmann im Februar plötzlich ganz oben in den deutschen Single-Charts. Im April erschien seine neue Platte „Schönhauser EP“.

Ed Sheeran hatte am Wochenende in Stuttgart zwei Konzerte hintereinander und vor dem großen Konzert am Sonntagabend bereits einen kleinen Spontanauftritt im Schlossgarten performt. Bereits am Samstagabend war der Musiker in der MHP-Arena in Stuttgart aufgetreten.

Sheeran ist gerade auf Tour. Anfang Juli spielt er drei Konzerte in Hamburg.

Mit Material von dpa